Россиянам рассказали, что выгоднее: снимать или покупать квартиру в ипотеку

На рынке недвижимости в России пока сохраняется ситуация, когда снимать квартиру выгоднее, чем покупать в ипотеку. Об этом 360.ru рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Вторичный рынок будет в стагнации. Сейчас выгоднее снимать квартиру, чем покупать свою недвижимость. По факту на эту сумму можно купить три-четыре квартиры, если не делать досрочное погашение. Ситуация весь год будет таковой: ожидания высокой ключевой ставки и стагнация вторичного рынка», — уточнил эксперт.

По его словам, на ближайшем заседании Центробанк России может в очередной раз повысить ключевую ставку, что приведет к недоступности ипотеки для многих заемщиков. Ракута отметил, что снижение ставки начнется только в 2025 году. Поэтому спешить с ипотекой на данный момент не стоит, заключил ипотечный брокер.

Эксперт по личным финансам Екатерина Гончарова до этого рассказала «Газете.Ru», что первый шаг к собственному жилью — конкретно поставленная финансовая цель. По ее словам, нужно рассчитать, сколько стоит квартира, какой по ней первоначальный взнос, какой платеж будет по ипотеке.

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