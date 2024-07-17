В России обвинили страны Балтии в планах оставить Европу без российской рыбы

Страны Балтии обвинили Россию в незаконном промысле рыбы с целью получения конкурентного преимущества и исключения российской рыбы с европейского рынка, что может привести к дефициту и увеличению цен в ЕС. Такое мнение выразил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев в интервью для РИА Новости.

На прошлой неделе издание Undercurrent News сообщило, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в незаконном промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море в период запретов, которые другие страны соблюдают. Эти страны выступили с совместным заявлением, призывая Совет и Комиссию Европейского союза принять меры по этому поводу.

Герман Зверев подчеркнул, что обвинения в адрес российских рыбаков необоснованы, так как рыболовство в России строго регулируется и осуществляется в соответствии с принципами устойчивого развития. Он отметил, что незаконный промысел жестко пресекается, а уловы контролируются, поэтому утверждения о вреде, наносимом российскими рыбаками популяции рыбы в Балтийском море, не имеют оснований и направлены на исключение России из мирового рыбного хозяйства.

Ранее Балтика столкнулась с критическими проблемами климата и биоразнообразия.