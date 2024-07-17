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Стало известно, сколько квартир продается в старой и Новой Москве

Число продающихся квартир в новостройках старой Москвы выросло на 1,6% за месяц

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В новостройках «старой» Москвы по итогам июня 2024 года на первичном рынке продавалось 49 110 квартир и апартаментов (+1,6% за месяц). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он уточнил, что максимальное предложение зафиксировано на юге (8918 лотов, +5,2% за месяц), западе (7596 лотов, +5,6%) и севере (6179 лотов, +2,4%) столицы. Среди районов по объему экспозиции лидируют Даниловский (3158 лотов, +12,4% за месяц), Покровское-Стрешнево (2774, +12,2%), Хорошево-Мневники (1882 лота, +3,3%). По словам эксперта, рост продаж первичного жилья в «старой» Москве обусловлен стартом семи комплексов за месяц.

Сырцов отметил, что в Новой Москве девелоперы сейчас реализуют 21 650 квартир и апартаментов в новостройках (-1,9% за месяц). При этом 96,3% предложения приходится на Новомосковский административный округ, всего 3,7% – на Троицкий административный округ. Среди районов Новой Москвы по объему экспозиции первичного жилья лидируют Сосенское (7422 лотов, -11,3% за месяц), Марушкинское (4270 лотов, -11,1%), Десеновское (2591 лот, +91,3%). Сырцов объяснил сокращение предложения новостроек в поселениях Новой Москвы в июне ажиотажным спросом на жилье в преддверии сворачивания льготной ипотеки. В то же время в Десеновском в начале лета в продажу вышла новая очередь масштабного проекта, что привело к резкому росту экспозиции, заключил эксперт.

По данным «Метриум», средняя стоимость квартир и апартаментов в новостройках Москвы по итогам июня 2024 года составила 27,94 млн рублей (+2,7% за месяц). 44,8% лотов продаются по цене ниже 15 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, в каких городах упали цены на жилье.

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