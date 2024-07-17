Россиянам рассказали, как накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Первый шаг к собственному жилью – конкретно поставленная финансовая цель. Нужно рассчитать, сколько стоит квартира, какой по ней первоначальный взнос, какой платеж будет по ипотеке. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по личным финансам Екатерина Гончарова.

«Учтите, что при относительно небольшом первоначальном взносе сумма ежемесячных выплат может оказаться для вас непосильной. Тогда стоит заложить больше времени на накопления», – объяснила эксперт.

По ее словам, комфортная сумма ежемесячного платежа – не более 30% ежемесячного дохода. Расчеты суммы первоначального взноса должны отталкиваться от этой цифры. По словам Гончаровой, важно регулярно пополнять счет ипотеки. Для этого финансист рекомендовала использовать стратегию «конвертов», когда в начале месяца вы переводите определенные суммы в копилки под разные цели. Например, 3 тыс. рублей откладывать в конверт «на первоначальный взнос». Еще один способ откладывать — создать сберегательный счет в приложении банка с функцией «Автонакопления», которое оптимизирует этот процесс, и позволит не задумываться о ежемесячном переводе средств в копилку.

Второй шаг — составить собственный финансовый план: обозначить накопления на первоначальный взнос как главную финансовую цель ближайшего времени. По оценке Гончаровой, многие делают накопления по остаточному принципу. Эксперт уточнила, что финансовый план – это не только приоритеты трат и накоплений – нужно проанализировать, какие расходы вы можете сократить (ненужные подписки, переплаты за продукты, невыгодные тарифы) и перераспределить эти деньги в накопления на ипотеку. Финансист рекомендовала подумать, можно ли монетизировать ваши хобби и откладывать доход с них на первоначальный взнос.

Гончарова привела примеры экономии: телевизор, который никто не смотрит, можно продать на специализированных онлайн-площадках, закупить хорошие продукты лучше сразу на месяц в оптовых точках, налоговые вычеты можно получить за поход к стоматологу, оплату обучения или покупку абонемента в спортивный зал.

Финансист подчеркнула, что для ипотеки нужна хорошая кредитная история, так можно рассчитывать на самые выгодные условия. Поэтому Гончарова посоветовала параллельно с накоплениями оформлять и вовремя гасить другие кредиты. Это третий шаг.

Финансист призвала следить за всеми льготными программами ипотек, они регулярно обновляются. На первоначальный взнос по жилищному кредиту можно направить также материнский капитал, заключила Гончарова.

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