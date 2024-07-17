Россиян предупредили о продажах квартир мошенниками через «Госуслуги»

Мошенники могут провести сделку по продаже квартиры через «Госуслуги», завладев электронной цифровой подписью жертвы. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.

«С начала 2022 года любые сделки с недвижимостью в России можно проводить дистанционно в личном кабинете «Госуслуг», с помощью электронной цифровой подписи и без посещения нотариуса. И мошенники уже научились обманывать владельцев недвижимости. Как правило, цифровой подписью удается завладеть при помощи методов социальной инженерии, когда владелец недвижимости сам открывает доступ к данным кому-то или оставляет их где-то (например, телефонным мошенникам. — «Газета.Ru»)», — отметила юрист.

По ее словам, для махинации с недвижимостью мало иметь доступ к цифровой подписи, нужно получить и доступ и к документам настоящего владельца подписи — паспорту, СНИЛС, ИНН. Нигматуллина сказала, что сканы этих документов зачастую можно найти в базах данных, которые продаются в интернете.

Юрист добавила, что сразу после вступления в силу постановления правительства о возможности проведения сделок на «Госуслугах», многие граждане сразу написали заявление о том, чтобы никакие сделки не проводились без их личного присутствия.

«С тех пор защита на «Госуслугах» была усилена двухфазной верификацией. Но возможности добыть данные владельца при помощи той же социальной инженерии у мошенников все еще есть, особенно если мошенником выступает лицо, которому вы доверяете. И этот человек может иметь доступ, например, к вашему телефону. Кроме того, телефон могут взломать или установить специальное программное обеспечение», — сказала Нигматуллина.

Она посоветовала владельцам жилья подать в Росреестр заявление о запрете на действия с их недвижимостью без личного присутствия собственника. Для подачи заявления можно воспользоваться теми же «Госуслугами»: в разделе «Недвижимость» выбрать пункт «Запрет на действия с недвижимостью без личного участия».

Нигматуллина рекомендовала не сообщать личные данные, пароли, коды из SMS незнакомым людям, не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей. Кроме того, юрист призвала не лениться проверять свой аккаунт на «Госуслугах» на предмет активностей и подозрительных действий. По словам эксперта, если с «Госуслуг» приходят подозрительные письма или в них изменены данные, надо сразу менять пароль.

До этого Юрист Нигматуллина назвала три незаконные схемы с переоформлением квартир.

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