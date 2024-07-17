Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как накопить финансовую подушку

Финансист Хорошев: накопления должны составлять шесть сумм ежемесячных расходов

close
100%
Pixabay

Доходы должны превышать расходы на 50%, в противном случае финансовое положение считается неустойчивым. Объем сбережений должен составлять шесть сумм ежемесячных расходов. Об этом «Газете.Ru» сказал гендиректор JetLend Роман Хорошев.

«Если еще пару лет назад финансовой подушки в размере трех ежемесячных расходов было достаточно, то сегодня, в условиях кризиса, ее стоит увеличить минимум в два раза. Свои накопления лучше всего хранить на банковском вкладе — это защитит деньги не только от соблазна их потратить, но также и от непредвиденных обстоятельств. Все банковские вклады застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, поэтому в случае, например, потери банком лицензии, деньги будут возмещены», — отметил эксперт.

По его словам, все суммы выше пяти-шести ежемесячных расходов можно инвестировать. Эксперт посоветовал направлять в инвестиции до 15% своих доходов. Перед этим финансист посоветовал пройти хотя бы бесплатные курсы или прочесть уроки финансовой грамотности и распределять деньги между разными инструментами, включая акции и облигации.

Хорошев призвал россиян отказаться от кредитов. По его словам, ставки по потребительским кредитам и кредитным картам сегодня доходят до 55% годовых. В безвыходной ситуации, где не обойтись без займа, финансист рекомендовал оценить свою долговую нагрузку. Если она превышает 50% от ежемесячного дохода, новый долг с высокой ставкой негативно скажется на финансовом состоянии и может привести к долговой яме, заключил финансист.

Финансист также рекомендовал россиянам попросить работодателей о повышении зарплаты, что может увеличить доход на 20-30%.

До этого в ЦБ сообщили, что россияне набрали ипотек и потребкредитов.

Ранее в ЦБ рассказали, как выгодно погасить кредиты при получении премии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами