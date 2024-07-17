Россиянам рассказали, как накопить финансовую подушку

Доходы должны превышать расходы на 50%, в противном случае финансовое положение считается неустойчивым. Объем сбережений должен составлять шесть сумм ежемесячных расходов. Об этом «Газете.Ru» сказал гендиректор JetLend Роман Хорошев.

«Если еще пару лет назад финансовой подушки в размере трех ежемесячных расходов было достаточно, то сегодня, в условиях кризиса, ее стоит увеличить минимум в два раза. Свои накопления лучше всего хранить на банковском вкладе — это защитит деньги не только от соблазна их потратить, но также и от непредвиденных обстоятельств. Все банковские вклады застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, поэтому в случае, например, потери банком лицензии, деньги будут возмещены», — отметил эксперт.

По его словам, все суммы выше пяти-шести ежемесячных расходов можно инвестировать. Эксперт посоветовал направлять в инвестиции до 15% своих доходов. Перед этим финансист посоветовал пройти хотя бы бесплатные курсы или прочесть уроки финансовой грамотности и распределять деньги между разными инструментами, включая акции и облигации.

Хорошев призвал россиян отказаться от кредитов. По его словам, ставки по потребительским кредитам и кредитным картам сегодня доходят до 55% годовых. В безвыходной ситуации, где не обойтись без займа, финансист рекомендовал оценить свою долговую нагрузку. Если она превышает 50% от ежемесячного дохода, новый долг с высокой ставкой негативно скажется на финансовом состоянии и может привести к долговой яме, заключил финансист.

Финансист также рекомендовал россиянам попросить работодателей о повышении зарплаты, что может увеличить доход на 20-30%.

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