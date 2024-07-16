Россияне смогут обжаловать попадание в базу данных о мошенниках

Граждане РФ смогут обжаловать включение своих реквизитов в базу данных о подозрительных операциях, сообщает Банк России.

Для этого необходимо обратиться к регулятору с заявлением. Сделать это можно напрямую, на сайте ЦБ или через свой банк. Решение по заявке будет принято в течение 15 рабочих дней, говорится в пресс-релизе.

ЦБ РФ ведет базу данных о мошенниках, в которую все кредитные организации после жалоб клиентов передают реквизиты подозрительных операций. Это позволяет банкам эффективнее бороться с кибермошенниками.

До этого в России участились случаи мошенничества с поставщиками товаров из Китая.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах с цифровым рублем.