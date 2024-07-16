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Мишустин поручил подготовить предложения по улучшению ж/д сети в СКФО

Мишустин поручил проработать идеи по улучшению железнодорожной сети в СКФО

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам, РЖД и регионам проработать предложения по улучшению железнодорожной сети в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Слова премьер-министра приводит РИА Новости.

«Министерства транспорта, экономического развития и финансов и министерство строительства совместно с регионами и компанией РЖД прошу подготовить предложения по улучшению железнодорожной сети», — сказал Мишустин.

Премьер, завершая совещание по развитию СКФО, отметил, что необходимо рассмотреть предложения с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Мишустин подчеркнул, что для реализации проектов необходимы ресурсы.

Глава правительства отметил, что на совещании подробно обсуждались вопросы развития транспортной системы округа. Мишустин указал, что она нуждается в существенном обновлении. По словам премьера, интерес к путешествиям по Кавказу растет, кроме того, увеличился пассажиропоток.

Незадолго до этого сообщалось, что численность субъектов малого и среднего предпринимательства в гостиничном бизнесе в Северо-Кавказском федеральном округе за три года увеличилась в два раза — с 900 до 1,8 тысяч предпринимателей.

Ранее Кадыров рассказал Мишустину о демографическом развитии Чечни.

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