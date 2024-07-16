Гостиничный бизнес показал наибольший рост МСП в Северо-Кавказском федеральном округе

Численность субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства) в гостиничном бизнесе в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) за 3 года увеличилась в 2 раза (с 900 до 1,8 тыс. предпринимателей), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, государство уделяет особое внимание сфере туризма.

«Повышение спроса россиян на внутренний туризм и государственная поддержка придают импульс развитию этой сферы», — сказал он.

Решетников добавил, что в СКФО создаются максимально благоприятные условия для инвестиций и ведения туристического бизнеса.

Также в Северо-Кавказском федеральном округе количество представителей малого и среднего предпринимательства в курьерской сфере увеличилось в 1,9 раз, а в сфере образования – в 1,5 раза.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, у Северо-Кавказского федерального округа есть значительный потенциал роста малого и среднего предпринимательства.

«Если в среднем по России на 1 тыс. человек приходится 40 предпринимателей, то на Северном Кавказе максимальный показатель — 34 субъекта малого и среднего бизнеса на 1 тыс. населения (в Ставропольском крае)», — сказал он.

Он добавил, что малый и средний бизнес в СКФО может рассчитывать на поручительства участников Национальной гарантийной системы, льготное кредитование и льготный лизинг.

Всего за последние 3 года количество предпринимателей МСП в регионе увеличилось на 20% (до 231 тыс.).

По данным Корпорации МСП, сегодня на предприятиях малого и среднего бизнеса в СКФО работают 432 тыс. человек (10% от общего количества занятых в регионе).

Самый большой показатель занятости МСП фиксируется в Ставропольском крае (17%).