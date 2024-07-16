Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индекс Мосбиржи упал до минимума за год

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с июля 2023 года

close
100%
Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Индекс Мосбиржи во вторник, 16 июля, опустился ниже 2900 пунктов. Индикатор торгуется на этом уровне впервые с 21 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:32 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на отметке 2894,73 пункта. Дневной минимум составил 2887,5 пункта.

В лидерах падения ценные бумаги МТС (-15,12%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-2,9% и -1,74% соответственно), а также бумаги компаний «Сегежа» (-2,35%) и «Транснефть» (-1,9%).

Активнее других росли бумаги компаний «Татнефть» (+1,02%), МКБ (+0,84%), «Газпром» (+0,81%) и «Полюс» (+0,76%) и «Россети» (+0,7%).

«На неделе должны закрыться дивидендные реестры у части компаний, после чего на рынок может вернуться локальный рост в рамках коррекции и на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть», — комментирует портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.

Накануне сообщалось, что ЦБ перестанет публиковать статистику внебиржевого валютного рынка.

Ранее эксперты оценили последствия остановки торгов долларами и евро на Мосбирже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами