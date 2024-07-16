Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рекордно выросли оптовые цены на электроэнергию

«Ъ»: оптовые цены на электроэнергию в России обновили исторический максимум

close
100%
Shutterstock

Оптовые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) обновили исторический максимум, впервые поднявшись выше 2 тыс. рублей за мегаватт-час. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С начала июля стоимость электроэнергии в этой части страны выросла на 9%. Причиной взлета цен стала аномальная жара.

Прошлый рекорд стоимости электроэнергии в опте был зафиксирован в январе этого года. Он составил 1,75 тыс. рублей за мегаватт-час.

С 1 июля в России подорожали коммунальные услуги. Тарифы выросли в среднем на 10%. Сильнее всего подорожал газ.

На прошлой неделе сообщалось, что Россия и Белоруссия совместно работают над формированием единого рынка электроэнергии. В Минске также заявили, что страна может быть потенциальным экспортером.

Ранее эксперты предупредили, что Россия с 2025 года может остаться без отечественных светильников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами