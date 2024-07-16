В России рекордно выросли оптовые цены на электроэнергию

Оптовые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) обновили исторический максимум, впервые поднявшись выше 2 тыс. рублей за мегаватт-час. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С начала июля стоимость электроэнергии в этой части страны выросла на 9%. Причиной взлета цен стала аномальная жара.

Прошлый рекорд стоимости электроэнергии в опте был зафиксирован в январе этого года. Он составил 1,75 тыс. рублей за мегаватт-час.

С 1 июля в России подорожали коммунальные услуги. Тарифы выросли в среднем на 10%. Сильнее всего подорожал газ.

На прошлой неделе сообщалось, что Россия и Белоруссия совместно работают над формированием единого рынка электроэнергии. В Минске также заявили, что страна может быть потенциальным экспортером.

Ранее эксперты предупредили, что Россия с 2025 года может остаться без отечественных светильников.