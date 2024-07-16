Россияне стали чаще пить виски

Продажи виски в России за январь — май взлетели на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Спрос на другие крепкие алкогольные напитки за пять месяцев также заметно вырос. Так, продажи текилы увеличились на 21,3%, рома — на 20,3%, биттеров — на 19,3%, аперитивов — на 18,1%.

Такая динамика связана с локализацией производства, отмечают аналитики. В результате цены на конечную продукцию снижаются и товар становится доступнее для широкого потребителя.

Кроме того, ретейлерам удалось снова наладить прямые поставки из-за рубежа, что также положительно сказалось на ценообразовании.

До этого стало известно, в каких регионах России сильнее всего любят вино. Лидером по объему потребления стала Москва. За первые пять месяцев жители столицы приобрели 3,8 млн литров вина (+3,5% год к году).

Ранее Минский винный завод отказался от поставок в Россию после слов о «шмурдяке».