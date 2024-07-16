В России подешевела морковь

С 6 по 13 июля так называемый Индекс Мишек снизился на 1,1% против роста на 0,5% неделей ранее. За неделю не подорожал ни один из 14 товаров, которые входят в индекс. Больше всего подешевела морковь — на 5,9%. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Он уточнил, что мармелад Fruit-Tella за неделю снизился в цене на 5,7%, куриные тушки — на 2,6%, бананы — на 1,9%.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

В июне 2024 года Индекс Мишек увеличился на 12,2% по сравнению с 8,7% в мае. Соответственно, годовая инфляция в июне заметно ускорилась по сравнению с маем. По данным Росстата, годовая инфляция в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% в мае. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025 поставила себе задачу вернуть темпы роста цен в стране к целевым 4%.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.