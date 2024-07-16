В России выросло производство одежды

В мае 2024 года в России было произведено 2,22 млн предметов одежды (+37% за год). Доля российских товаров на рынке легпрома составила 46%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Куртки занимают треть от всего объема произведенной одежды в стране. В мае 2024 года производство этого типа продукции составило 738 тыс. штук, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На 49% увеличилось производство блузок (до 327 тыс. шт.) и на 54% — производство ветровок (до 170 тыс. шт.), хотя они занимают только второе и третье место по количеству продаж.

Количество импортной одежды сократилось на 32%, до 2,59 млн штук. Больше всего снизилось число поставок пуховиков (-60% за год). Ввоз пальто уменьшился на 48%, курток — на 46%, жилетов — на 44%, плащей — на 30%, а блузок — на 7%. Исключение составили ветровки, импорт которых увеличился на 26%.

«Данные показатели отражают стремление добросовестного бизнеса занять освободившиеся сегменты рынка после ухода нелегальных участников. Кроме того, отечественный легпром привлекает покупателей более демократичными ценами по сравнению с импортными товарами», — отметила руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова.

По ее словам, основное предложение товаров легпрома можно отнести к ценовому сегменту «ниже среднего». Эксперт отметила также снижение цен на пуховики (на 22% по сравнению с маем прошлого года) и пальто (падение за год на 16%). По мнению Михайловой, это связано с ростом отечественного производства. По итогам января — мая 2024 года, в России было произведено 93 тыс. пуховиков — это на 41% больше, чем в том же периоде 2023-го, и 1,2 млн пальто (прирост за год составил 13%).

Зарубежные производители одежды начали уходить из России после начала СВО. В их числе H&M, Zara, Mango, Pull&Bear, Nike, Adidas, Reebok и др. — всего более 40 брендов.

Ранее сообщалось, что в России стало больше верхней одежды.