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В Wildberries заявили, что Ольга Наумова продолжает работать в компании

Wildberries: Ольга Наумова продолжает работать исполнительным директором

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Исполнительный директор Ольга Наумова продолжает работать в Wildberries. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

В комментарии Wildberries утверждается, что на сегодняшний день Наумова состоит в трудовых отношениях с компанией. Алексей Духанин и Ирина Матачунас прекратили работу в Wildberries.

До этого появилась информация о том, что в начале июля из Wildberries ушли сразу несколько топ-менеджеров, в том числе и ставшая месяц назад исполнительным директором маркетплейса Ольга Наумова. Главной причиной ее ухода якобы стали разногласия с собственниками из-за степени участия в управлении компанией.

24 мая сообщалось, что бывший топ-менеджер «Магнита» Ольга Наумова в скором времени займет должность исполнительного директора в Wildberries. Ее обязанности будут включать оптимизацию операционной эффективности складской и транспортной логистики, расширение сети пунктов выдачи заказов и улучшение клиентского опыта.

Ранее маркетплейс Wildberries упростил работу продавцов с платформой по требованию Федеральной антимонопольной службы.

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