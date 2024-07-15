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В Анадыре открылась «Школа 21»

Сбер открыл в Анадыре школу по подготовке IT-специалистов

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Пресс-служба Сбера

Для жителей Анадыря стартовал первый отборочный «бассейн» на учебу в «Школе 21» — школы цифровых технологий от Сбера, где каждый желающий от 18 лет, вне зависимости от опыта в программировании, может получить востребованную ИТ-профессию. Ребята, которые справятся с первым этапом, продолжат основное обучение, будут выполнять задания и работать в командах как офлайн, так и онлайн вместе с ребятами из других городов России. Старт обучению дали председатель правления Сбера Герман Греф и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

«100% выпускников «Школы 21» успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. Теперь качественное и практическое образование в сфере ИТ доступно и жителям Чукотки. Хотелось бы выразить благодарность Сберу и лично Герману Оскаровичу за уникальный формат обучения, разработанный специально для территорий с особыми условиями, таких как Чукотский автономный округ», — отметил Кузнецов.

Проект «Школа 21» в Анадыре будет реализовываться Сбером в партнерстве с правительством Чукотского автономного округа по поручению Президента Российской Федерации. Планируется, что образовательное пространство школы начнет работу этой осенью. Оно будет находиться в здании Чукотского многопрофильного колледжа и работать круглосуточно.

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