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В России повысился спрос на валюту

Финансист Бабин заявил о повышении спроса на зарубежную валюту в России

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Travis182/Shutterstock/FOTODOM

В России повысился спрос на иностранную валюту, об этом свидетельствует текущий курс рубля к юаню. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль в начале торгов предпринял несколько попыток укрепиться, но затем резко подешевел к юаню. Китайская валюта в очередной раз превышала уровень 12 руб., после чего скорректировалась и находится около него в небольшом плюсе. Давление на рубль может оказывать постепенное восстановление импорта, который адаптируется к новым санкционным условиям. Это увеличивает спрос на иностранную валюту», — сказал Бабин.

По его словам, предложение зарубежной валюты ощутимо сократилось со стороны экспортеров: недавно им ослабили норму обязательного возврата в страну валютной выручки.

Бабин добавил, что Банк России продает меньше валюты в рамках операций с Фондом национального благосостояния, а также исполнения бюджетного правила Минфином. Правда, по мнению финансиста, увеличение спроса на золотовалютные активы со стороны министерства свидетельствует о росте нефтегазовых доходов госбюджета, что в более долгосрочной перспективе будет защищать рубль от быстрого ослабления.

Юань пока остается в рамках диапазона 11,88–12,08 рубля, но уже не в первый раз пытается преодолеть его верхнюю границу. Если это удастся, следующей целью роста может выступить важная область сопротивления 12,4–12,5 рубля, заключил финансист.

Ранее финансист объяснил укрепление рубля.

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