Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волож вернется к управлению Yandex N.V.

Bloomberg: Аркадий Волож вернется к управлению нидерландской Yandex N.V.

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вернется к управлению нидерландской компанией Yandex N.V. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что компания сменит название на Nebius Group. 15 июля Yandex N.V. закрыла сделку по продаже своей российской части бизнеса. Она продала миноритарную долю в размере 28%.

По данным агентства, Волож займет пост главного исполнительного директора.

В марте текущего года сообщалось, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила соглашение о продаже всех бизнесов в России за общую сумму 475 миллиардов рублей. Также сообщалось о завершении внутренней реорганизации группы, в результате чего все активы и операции «Яндекса» в РФ и на некоторых международных рынках теперь принадлежат МКПАО «Яндекс», зарегистрированному в России.

Ранее Евросоюз снял санкции с бывшего главы «Яндекса» Аркадия Воложа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами