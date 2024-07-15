Экономист рассказал, что будет с курсом доллара в августе

В августе курс доллара будет превышать 90 рублей. Таким прогнозом в беседе с «Москвой 24» поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, в этом месяце ожидается вялотекущее понижение национальной валюты. К причинам роста курса доллара эксперт отнес подготовку к новогодним праздникам.

«Мы приблизимся где-то к 95 рублям за доллар. <...> Примерно с августа-сентября импортеры начинают заготавливать товары к новогодним праздникам — то есть то, что они будут продавать в декабре. Поэтому потребуется много импорта. Значит, доллар будет в относительном дефиците, поэтому, скорее всего, цена его поднимется», — пояснил Остапкович.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов до этого рассказал «Газете.Ru», что на этой неделе курс юаня на бирже составит 11,8-12,1 рубля, а официальные курсы доллара и евро — 87-89 рублей и 95-96 рублей соответственно. Он уточнил, что оценка дана с условием отсутствия новых шоков.

Ранее в Китае заявили, что антироссийские санкции ведут к дедолларизации.