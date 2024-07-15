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Мировые поставки смартфонов продолжили восстанавливаться

Мировые поставки смартфонов выросли четвертый квартал подряд

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Rozetked/YouTube

Глобальные поставки смартфонов растут четвертый квартал подряд. За апрель — июнь показатель увеличился на 6,5%, до 285,4 млн устройств. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Пять крупнейших мировых производителей смартфонов (Samsung, Apple, Xiaomi, vivo и OPPO) продолжают демонстрировать рост по сравнению с прошлым годом. Лидерами по продажам остаются Apple и Samsung. Эти две компании получают наибольшую выгоду от сохраняющейся тенденции к переходу покупателей на более дорогие смартфоны.

В то же время китайские производители, стремясь навязать конкуренцию, наращивают поставки в нижнем ценовом сегменте. На этом фоне статус устройств среднего класса оказался под вопросом, отмечают эксперты рынка.

До этого сообщалось, что Россия за четыре месяца нарастила закупки смартфонов у Индии в 14 раз.

Ранее были названы три самых популярных у россиян соцсети.

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