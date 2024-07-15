В России заметно выросли цены на новое малогабаритное жилье

Цены на малогабаритное жилье в российских новостройках за год выросли на 14,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования портала «Мир квартир».

Речь идет о новых студиях и однокомнатных квартирах площадью до 32 кв. м. Сейчас стоимость «квадрата» такого жилья составляет в среднем 146,1 тыс. рублей.

Сильнее всего по сравнению с июлем 2023 года такие объекты подорожали в Грозном и Волжском. Цены взлетели на 51,9% и 42,9% соответственно.

Самый незначительный рост цен на малогабаритную недвижимость зафиксировали в Мурманске (+0,8%), Белгороде (+1,5%), Новокузнецке (+2,2%) и Сочи (+3%).

В Москве стоимость жилья до 32 кв. м за год выросла на 9,2%, в Санкт-Петербурге — на 12,4%.

Предложение малогабаритного жилья на российском рынке первичной недвижимости за год сократилось на 12%.

До этого был назван город России с самыми доступными новостройками в июне. Им стала Самара.

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