Россиян предупредили о подорожании бензина

Цены на бензин в России будут расти до сентября включительно, стоимость топлива на заправках прибавит 5-10% к уровням июля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«На нынешний рост цен на бензин влияют несколько факторов. Во-первых, в мае был снят запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Во-вторых, на ряд нефтеперерабатывающих заводов были совершены атаки беспилотников. Критического ущерба не было, но производство частично приостанавливалось на время ремонта. В совокупности эти факторы снизили предложение топлива на внутреннем рынке», — пояснил экономист.

По его словам, при этом на цену продукта влияет и сезонное повышение спроса, которое объясняется двумя факторами — летние работы по уборке урожая и сезон отпусков. Зайнуллин добавил, что растет объем продаж автомобилей на внутреннем рынке, и это также подстегивает спрос на топливо.

Экономист уточнил, что и в 2023 году рост цен на топливо опережал инфляцию, тогда правительство сбивало его путем ограничения экспорта и проверками обоснованности повышения цен.

Экономист подчеркнул, что любой рост цен ощутим и неприятен как для граждан, так и для бизнеса, но прогнозируемое увеличение определенно не несет критический характер и точно не собьет спрос.

Зайнуллин исключил дефицит топлива в России, так как его производство достаточно. Он допустил разве что локальные перебои в поставках у отдельных поставщиков.

По данным Driff.ru, в июле литр бензина АИ-92 на заправках стоит чуть более 52 рублей (+5,69% за год), АИ-95 – от 55 рублей (+4,38% за год).

Ранее экономист сообщил о заметном ускорении инфляции в России.