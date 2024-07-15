Стало известно, сколько бюджетных квартир продается в новостройках Москвы

Средняя стоимость квартир и апартаментов в новостройках Москвы по итогам июня 2024 года составила 27,94 млн рублей (+2,7% за месяц). 44,8% лотов продаются по цене ниже 15 млн рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«В жилых и апарт-комплексах столицы продается 31 680 таких квартир и апартаментов (-3,7% за месяц). Правда, по сегментам столь доступные варианты распределены крайне неравномерно: к массовому относится 10 580 лотов, к бизнес-классу — 3226, к премиум-классу — 15, в Новой Москве реализуется 17 860 таких лотов, в элитном сегменте данное предложение отсутствует», — пояснил Сырцов.



Самые доступные предложения на первичном рынке «старой» Москвы:

• Квартира: 5,7 млн рублей за 21 кв. м в Люблино (юг Москвы)

• Апартамент: 4,3 млн рублей за 19,4 кв. м в Крюково (Зеленоград).



Самые доступные предложения на первичном рынке Новой Москвы:

• Квартира: 5 млн рублей за 20,9 кв. м в Филимонковском (Новомосковский округ)

• Апартамент: 5,4 млн рублей за 23,9 кв. м в Московском (Новомосковский округ).

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