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Россиянам рассказали, где продаются самые дешевые квартиры

Самара стала лидером по доступности новостроек в июне

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В июне 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников составила порядка 164 тыс. рублей, что на 1,3% больше, чем в мае. Самые бюджетные квартиры продаются в Самаре. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании «Яндекс. Недвижимость».

«Рост во многом обусловлен возросшим спросом на новостройки перед отменой льготной ипотеки с 1 июля и вымыванием наиболее бюджетных лотов из экспозиции. Однако, конечно, есть и случаи повышения цен девелоперами. Интересно, что рост отмечается не во всех миллионниках. Например, в Краснодаре медианная стоимость «квадрата» первичного жилья существенно снизилась в июне — на 11,6%, за счет ухода из экспозиции части лотов бизнес-класса», — отметил коммерческий директор «Яндекс. Недвижимость» Евгений Белокуров.

В Волгограде снижение составило 1,8%, в Самаре — 1,2%, в Воронеже — 0,7%, в Красноярске — 0,4%.

Самара стала лидером по наиболее доступным вариантам жилья в России. Медианная цена «квадрата» в студиях здесь составила порядка 114 тыс. рублей, а средняя полная цена лота — около 3,3 млн рублей. Квадратный метр в «однушке» в среднем обойдется в 104 тыс. рублей, медианная полная стоимость однокомнатной квартиры находится на отметке 4,3 млн рублей. Средняя стоимость одного метра «двушки» на рынке новостроек Самары — 99 тыс. рублей при медианной цене лота 6,7 млн рублей. Цена «квадрата» в трехкомнатной квартире составляет порядка 98 тыс. рублей при средней полной стоимости лота 8,6 млн рублей. Для сравнения: в Москве студия в новостройке обойдется в среднем в 8,8 млн рублей, «однушка» — в 14,6 млн рублей, «двушка» — в 18,3 млн рублей в среднем, «трешка» — в 28,8 млн рублей.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

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