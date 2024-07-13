Россияне смогут возвращать до 88 тысяч налогов в год по программе долгосрочных сбережений

С 2025 года россияне смогут возвращать до 88 тысяч рублей со взносов по программе долгосрочных сбережений. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

По его словам, максимальная сумма возврата налога будет зависеть от ставки, которая применяется к доходу участника.

«Например, если человек за 2024 год заплатил НДФЛ по ставке 22% и внёс на ПДС-счет 400 тысяч рублей, то вернуть он сможет 88 тысяч рублей. В свою очередь, при ставке 13% и аналогичном взносе, вернуть получится 52 тысячи рублей», — объяснил он.

Он пояснял, что лимит налогового вычета при этом пока остается прежним – 400 тысяч рублей, причём распространяется он на несколько финансовых инструментов – программу долгосрочных сбережений, индивидуальные инвестиционные счета и договоры негосударственного пенсионного обеспечения.

«На наш взгляд, можно рассмотреть возможность увеличить лимит налогового вычета, ведь такой порог был установлен почти 10 лет назад и с тех пор не индексировался. Полагаем, что повышение этого лимита до 1 миллиона рублей позволит россиянам более гибко и комфортно планировать свои долгосрочные сбережения и инвестиции», — сообщил Вестеровский.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, которым вносятся поправки в Налоговый кодекс РФ.