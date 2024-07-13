Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инфляция в Аргентине приблизилась к 80%

Годовая инфляция в Аргентине ускорилась до 79,8%

close
100%
Marcos Brindicci/Reuters

Годовая инфляция в Аргентине по итогам июня ускорилась на 4,6%, достигнув 79,8%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные института статистики и переписи республики.

Сильнее всего за месяц подорожали коммунальные услуги — на 14,3%. Кроме того, значительно выросли цены на отели и рестораны (+6,3%), а также образование (+5,7%). Продукты питания стали дороже на 3%.

Темпы инфляции в Аргентине в последние месяцы начали постепенно замедляться. Пик роста потребительских цен пришелся на декабрь 2023 года. Тогда за месяц инфляция ускорилась на 25,5%. В январе цены выросли на 20,6%, в феврале — на 13,2%, в марте — на 11%, в апреле — на 8,8%, в мае — на 4,2%.

Южноамериканская страна уже несколько лет входит в число государств с самой высокой инфляцией. По результатам 2023-го рост потребительских цен в республике достиг 211,4%. Годом ранее инфляция составила 94,8%.

До этого в Аргентине разрешили заключать сделки в криптовалюте.

Ранее правительство Аргентины спрогнозировало падение ВВП по итогам 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами