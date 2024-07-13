Инфляция в Аргентине приблизилась к 80%

Годовая инфляция в Аргентине по итогам июня ускорилась на 4,6%, достигнув 79,8%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные института статистики и переписи республики.

Сильнее всего за месяц подорожали коммунальные услуги — на 14,3%. Кроме того, значительно выросли цены на отели и рестораны (+6,3%), а также образование (+5,7%). Продукты питания стали дороже на 3%.

Темпы инфляции в Аргентине в последние месяцы начали постепенно замедляться. Пик роста потребительских цен пришелся на декабрь 2023 года. Тогда за месяц инфляция ускорилась на 25,5%. В январе цены выросли на 20,6%, в феврале — на 13,2%, в марте — на 11%, в апреле — на 8,8%, в мае — на 4,2%.

Южноамериканская страна уже несколько лет входит в число государств с самой высокой инфляцией. По результатам 2023-го рост потребительских цен в республике достиг 211,4%. Годом ранее инфляция составила 94,8%.

До этого в Аргентине разрешили заключать сделки в криптовалюте.

Ранее правительство Аргентины спрогнозировало падение ВВП по итогам 2024 года.