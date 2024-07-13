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Россия вошла в топ-10 стран по доходам от торговли

Россия заняла седьмое место в мире по доходам от торговли

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Россия по итогам 2023 года заняла седьмое место в мире по размеру торгового профицита, заработав на торговле $121 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Лидером по доходу от торговли в прошлом году стал Китай. Торговый профицит КНР за 12 месяцев составил $594 млрд. Второе место заняла Германия, заработавшая на торговле $245,3 млрд. Тройку замыкает Ирландия, чей торговый профицит в 2023-м составил $178 млрд.

Следом идут Сингапур и Швейцария с чистыми доходами от торговли в размере $155 млрд и $131 млрд. В топ-10 также вошли Саудовская Аравия ($127 млрд), Нидерланды ($97 млрд), Австралия ($83 млрд) и Бразилия ($81 млрд).

Между тем число стран с торговым дефицитом в прошлом году достигло 72. Сильнее всех в минус ушли США, которые импортировали товаров на $1,1 трлн больше, чем продали в другие страны.

До этого сообщалось о падении нефтегазовых доходов России в июне.

Ранее россияне вошли в топ-3 по турпотоку на Кубу.

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