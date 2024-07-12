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Акции Tesla обвалились из-за переноса сроков выпуска роботакси

Акции Tesla упали на 8,5% после объявления о переносе сроков запуска роботакси

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Tyrone Siu/Reuters

Стоимость ценных бумаг Tesla по итогам четверга, 11 июля, рухнула на 8,5%, до $240,87 за штуку. Триггером стало объявление о переносе сроков выпуска роботакси, пишет Bloomberg.

Акции продолжают дешеветь на предварительных торгах в пятницу. По состоянию на 15:30 по московскому времени они стоили 235,95 (-2,11%), свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Накануне сообщалось, что Tesla решила отложить запланированную презентацию своего роботакси с 8 августа на октябрь. В компании пояснили, что работающим над проектом командам необходимо больше времени для создания дополнительных прототипов.

На днях Apple установила мировой рекорд по рыночной стоимости. Производитель iPhone стал первой в истории компанией с капитализацией $3,5 трлн. В тройку лидеров по этому показателю также входят Microsoft и Nvidia.

Ранее россиянам назвали плюсы и минусы вложений в инвестиционные монеты.

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