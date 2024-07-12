ВВП России вырос выше прогнозов

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам января — мая вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

«Это существенно выше прогнозов, вопреки всем попыткам извне нам помешать», — подчеркнул Мишустин.

На днях главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач спрогнозировал рост российского ВВП в 2024 году на уровне 3,8%.

До этого Евросоюзу предрекли развал из-за финансовой помощи Украине. На фоне усугубления экономических проблем в регионе страны-участницы объединения могут захотеть последовать примеру Великобритании и выйти из блока, допускают эксперты. Кроме того, по их прогнозам в течение двух-трех лет политики стран ЕС предложат отказаться от единой европейской валюты.

Ранее политолог объяснил, почему экономический рост в РФ выше, чем у стран Европы.