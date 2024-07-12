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В Москве резко подешевела клубника

Цены на клубнику в Москве за неделю снизились на 8%

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Pexels

Клубника в Москве за первую неделю июля подешевела на 8%, до 901,1 рубля за кг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.

Оптовые цены на ягоду за период с 1 по 7 июля упали на 8,3%, до 237,5 рублей за кг. За последний месяц клубника в рознице подорожала на 20,3%, в опте — на 17%.

Пятая часть российского рынка клубники приходится на импорт. Главным поставщиком этой ягоды в РФ является Турция. В последние годы также выросли поставки клубники из Азербайджана, Сербии, Молдавии, Китая и Египта.

На днях стало известно, какие продукты в России подорожали сильнее всего за последний год. В список вошли виноград, бананы и яблоки. Цены на эти товары за 12 месяцев взлетели на 25–32%.

До этого россияне оценили важность чека при покупке товаров.

Ранее экономист сообщил о заметном ускорении инфляции в России.

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