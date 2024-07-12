Россияне рекордно сократили объем наличных на руках

Объем наличных на руках россиян по итогам первого полугодия сократился на 570,3 млрд рублей. Это максимальная сумма возврата наличности за последние девять лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ РФ.

Основная причина такой динамики — повышение процентных ставок, считают аналитики. По их словам, тенденция начала формироваться еще прошлой осенью.

«Мы видим огромный приток средств населения на депозиты — больше 10 трлн руб. за последний год, почти по 0,7 трлн руб. на срочные вклады приходит ежемесячно — это происходит в том числе за счет возврата наличных в систему», — отметил управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Сейчас доля наличных в общем объеме денежной массы составляет 16,1%, что является историческим минимумом.

Согласно исследованию Anderida Financial Group, 70% россиян (70%) не носят с собой наличные.

Ранее сообщалось, что россияне стали втрое чаще расплачиваться по QR-коду.