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МИД подтвердил заинтересованность России в создании совместных самолетов с Минском

МИД: Россия заинтересована в создании совместных самолетов с Белоруссией

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Российская сторона заинтересована в расширении участия Белоруссии в создании совместных самолетов. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Российские промышленники заинтересованы в расширении участия белорусских союзников как в уже действующих российских проектах в области авиастроения, так и в создании совместных самолетов», — сказал он.

Он отметил, что такая перспектива полностью отвечает задачам укрепления технологического суверенитета и углубления промышленной кооперации в Союзном государстве.

Замглавы МИД рассказал, что уже налажено эффективное взаимодействие с Минским заводом гражданской авиации №407, который производит компоненты для российского среднемагистрального самолета МС-21. Планируется увеличить объем заказов, а также расширять номенклатуру изделий, изготавливаемых для лайнера на белорусских предприятиях, сказал он.

Галузин добавил, что страны работают над совместным проектом по производству легких самолетов, высоко востребованных для создания отвечающей требованиям сегодняшнего дня разветвленной сети межрегиональных авиационных маршрутов.

В апреле стало известно, что Россия и Белоруссия подпишут соглашение о совместном производстве легкого многоцелевого самолета «Освей».

Ранее в правительстве России утвердили планы производства самолетов МС-21 и SSJ New.

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