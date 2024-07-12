Объем торговли РФ и КНР в первой половине 2024 года увеличился на 1,8%

Торговый оборот между РФ и КНР с января по июнь 2024 года увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении Китая, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что в первые шесть месяцев года торговый оборот между Москвой и Пекином достиг $116,9 млрд. При этом в КНР были экспортированы российские товары на общую сумму $65,2 млрд, что на 3,9% больше по сравнению с показателями за январь — июнь 2023 года. Объем поставок китайских товаров в РФ, в свою очередь, снизился на 0,8% и составил $51,7 млрд.

По информации агентства, товарооборот между РФ и КНР за весь прошлый год составил $240,11 млрд. В 2022 году этот показатель был на 26,3% меньше — тогда Москва и Пекин экспортировали и импортировали товары на сумму $190 млрд, уточняется в публикации.

10 июля Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) представила отчет, согласно которому в мае РФ смогла удержать первое место в рейтинге крупнейших экспортеров нефти в КНР и Индию. Доля российского топлива в импорте Индии за этот месяц составила 41%, а в импорте КНР — 19%.

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