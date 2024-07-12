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В ближайшие годы доля льготной ипотеки превысит цель в 25%

«Известия»: доля льготной ипотеки сильно превысит цель в 25%

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Замминистра финансов Иван Чебесков спрогнозировал, что в ближайшие годы доля льготной ипотеки в общем объеме кредитования не снизится до желаемого уровня. Об этом пишет газета «Известия».

Даже при отмене государственных программ под 8% и ужесточении условий семейной ипотеки этот показатель не опустится до 25%.

В июле завершилась самая популярная программа льготной ипотеки на новостройки под 8%, введенная как антикризисная мера в период пандемии. Однако из-за роста цен на жилье она не привела к увеличению доступности жилья, признали власти.

Также были изменены критерии семейной ипотеки: теперь под нее попадают семьи с детьми до шести лет, с ребенком-инвалидом или с двумя детьми из малых городов или регионов с низким уровнем строительства.

Чебесков подчеркнул, что только постепенные изменения в государственных программах и их сокращение могут изменить ситуацию. Восстановление рыночной ипотеки также будет ключевым фактором, зависящим от экономических ставок и ключевых показателей. Нормализация денежно-кредитной политики должна помочь достичь целевых значений доли ипотеки с государственной поддержкой в ближайшие годы, по словам Чебескова.

По данным «Известий», доля льготных программ в общих выдачах жилищных кредитов достигла рекордного уровня и превысила 75% к концу мая. Крупнейшие банки также ожидают, что доля льготной ипотеки останется высокой в ближайшие месяцы.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.

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