Банки начнут блокировать переводы по данным от сотовых операторов

Кредитные организации с 25 июля начнут блокировать денежные переводы в случае, если у клиента будет замечена подозрительная сотовая активность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Центрального банка России.

По его словам, под подозрительной активностью подразумеваются продолжительные звонки или нетипичное для клиента увеличение числа сообщений с нового адреса.

Он добавил, что подобные меры не являются обязательными для всех банков. Их должны выполнять только те кредитные организации, которые заключили коммерческие договоры с сотовыми операторами об обмене данными.

До этого в Центральном банке РФ заявили, что в первом квартале 2024 года российские банки противостояли масштабным кибератакам мошенников, предотвратив хищение средств клиентов на сумму около 2 трлн рублей.

Несмотря на усилия финансовых организаций, злоумышленники похитили у клиентов 4,3 млрд рублей — на 6,3% меньше, чем годом ранее. При этом количество несанкционированных операций возросло на 16,8%, до 294,4 тыс. Банки смогли вернуть пострадавшим около 331,1 млн руб. (7,7% от общей суммы хищений).

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