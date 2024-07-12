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В России появился бренд «Мелитопольская черешня»

Зарегистрирован первый бренд новых регионов России — «Мелитопольская черешня»

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Depositphotos

У четырех новых российских регионов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области появился первый бренд — «Мелитопольская черешня». Его зарегистрировал Роспатент. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что у мелитопольской черешни уникальные вкус и аромат, ягода содержит много витаминов (А, Е, Р и С, а также группы В) и полезных веществ (в том числе цинк, кобальт, медь, марганец, магний, железо, фосфор). Черешня из Мелитопольского района Запорожской области укрепляет иммунитет, добавили в пресс-службе Роспатента.

Существует 12 сортов мелитопольской черешни, они делятся по типу созревания. К четырем сортам раннего созревания относятся «Бигаро Бурлат», «Сказка», «Валерий Чкалов» и «Эра», к сортам среднего созревания — «Темпорион» и «Талисман». Есть еще шесть сортов позднего созревания — «Удивительная», «Крупноплодная», «Лапинс», «Мелитопольская черная», «Любимица Туровцева» и «Анонс».

«Мелитопольская черешня — настоящий народный бренд, известный более 100 лет. Черешню у нас начали выращивать еще в конце XIX века, а во времена СССР словосочетание «мелитопольская черешня» было известно даже тем, кто слабо себе представлял, где находится Мелитополь. И в этом вся суть регионального брендирования: на языке емких образов рассказать о месте тем, кто никогда в нем не был, подчеркнуть и закрепить идентичность региона», — отметил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

По данным ресурса «Чек Индекс», средний чек на черешню в российских магазинах в июне 2024 года был на уровне 517 рублей (+12% к июню 2023-го и -5% к маю этого года). Число покупок черешни выросло на 13% за год.

Ранее сообщалось, что ягоды из Херсонской области появились в продаже в Москве.

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