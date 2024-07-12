Девелопер заявила о дефиците квартир с раздельной кухней

На рынке первичного жилья Москвы 11,7 тыс. квартир и апартаментов (24%) имеют классическую планировку, а 37,1 тыс. (76%) – европланировку, когда кухня и гостиная совмещены. Об этом «Газете.Ru» рассказала коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Распределение предложения лотов с разными типами планировки существенно разнится в зависимости от класса жилья. Классические планировки стали дефицитным продуктом в массовом сегменте (19%), бизнес-классе (22%). Чаще раздельные кухни встречаются в премиум-классе, но все равно этот тип помещений в премиальных проектах не преобладает (38%). «Классика» доминирует только в элитном сегменте (72%)», — подчеркнула девелопер.

По ее словам, среди квартир с классическими планировками чаще всего встречаются помещения без отделки (58%), тогда как предложение предчистовой и чистовой отделки среди них распределяется примерно поровну (20% против 21% соответственно).

Несмотря на популярность европланировок, классический тип планировочных решений не теряет своей актуальности, считает Арцибашева: классические планировки удобны, эргономичны, экономят средства и обеспечивают правильное зонирование пространства. По словам эксперта, опытный покупатель не будет переплачивать за нефункциональные коридоры, но ему нужны места для хранения (кладовки или шкафы), работы (кабинеты), отдыха (мастер-спальни).

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