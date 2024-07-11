Аналитики назвали снижение стоимости акции Сбера техническим фактором

В процессе оценки текущей и перспективной стоимости акций Сбера важно учитывать макроэкономику, рыночное позиционирование, темпы роста и финансовую эффективность. Таким мнением поделился экономист Андрей Бархота.

Ранее акции банка теряли до 10% стоимости в течение последнего дня для покупки акций Сбера под получение дивидендов за 2023 год. Это произошло по причине дивидендого гэпа — снижения стоимости акций на величину дивидендов после окончания срока их покупки под дивидендные выплаты.

Как объяснил Бархота, дивидендный гэп не относится к фундаментальным факторам. «Это фактор технический, и обусловлен тем, что прирост курсовой стоимости акций явление непрерывное, тогда как дивидендная доходность – дискретная», — сказал он.

По его прогнозу, дивидендный гэп Сбера с большой степенью вероятности закроется за 2-3 недели, и котировки акций вернутся к поступательной динамике.

Аналитик «Альфа Инвестиций» Игорь Галактионов уточнил, что начиная с 2015 года на закрытие дивидендного гэпа по акциям Сбера уходило в среднем 35 рабочих дней, поэтому акции банка отыграют дивидендный гэп. По его оценке, при стабильном внешнем фоне это займет от 10 до 20 рабочих дней.

«Сейчас российская экономика сильна, даже несмотря на высокие ставки, а финансовое положение Сбера и его перспективы не вызывают опасений. Это хорошая предпосылка к тому, что в 2024 году котировки акций банка восстановятся после закрытия реестра для выплат значительно быстрее среднего за прошлые годы срока», — отметил он.

Галактионов подчеркнул, что акции Сбера являются одной из наиболее привлекательных голубых фишек на российском рынке.

В свою очередь, аналитики «БКС Мир Инвестиций» также отметили, что Сбер является фундаментально привлекательным эмитентом с историей развития в человекоцентричную компанию и сильным капиталом. По их мнению, это предполагает высокие дивиденды.

Напомним, в июне акционеры Сбера одобрили рекордную в истории выплату дивиденов на 752 млрд рублей или 33,3 рубля на акцию.