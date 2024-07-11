Финансист объяснил укрепление рубля

Слабый спрос на иностранную валюту в России способствует укреплению рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль в начале торгов активно дешевел к юаню, который немного не дошел до двухнедельного максимума, установленного чуть выше 12,08 рубля. Затем российская валюта стала быстро возвращать утраченные позиции и вышла в небольшой плюс к китайской. Слабый спрос на валюту наблюдается со стороны импортеров», — отметил финансист.

По его словам, импортеры все еще испытывают затруднения, связанные с санкциями и геополитикой. Бабин добавил, что эти же факторы могут уменьшать экспорт в количественном выражении.

Финансист уточнил, что сокращение предложения инвалюты со стороны ЦБ и экспортеров компенсирует недостаточный спрос, обеспечивающий импортные поставки. По оценке Бабина, в результате сохраняется равновесие покупок и продаж валюты, что формирует относительную стабильность курса рубля. По прогнозу эксперта, стабильность курса российской валюты может продлиться по меньшей мере до начала очередного налогового периода, поддержку от которого рубль обычно начинает ощущать уже во второй половине месяца.

Сегодня юань немного не дошел до верхней границы недельного диапазона 11,88–12,08 рубля. Бабин не исключил, что в оставшиеся торговые сессии недели юань совершит еще одну попытку пробоя верхней границы диапазона. По данным Мосбиржи на 15:27 мск 11 июля, юань стоит 11,9805 рубля. По сравнению с уровнем закрытия торгов 10 июля китайская валюта подешевела на 35 копеек.

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