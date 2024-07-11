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Яндекс помог авторам Telegram-каналов заработать более 760 млн рублей за год

Более 6000 Telegram-каналов сотрудничают с Рекламной сетью Яндекса

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Pexels

За год тестирования инструмента монетизации от Рекламной сети Яндекса (РСЯ) авторы российских Telegram-каналов заработали более 760 млн рублей, сообщает пресс-служба Яндекса.

Сегодня доход от рекламы с помощью РСЯ получают более 6000 Telegram-каналов.

Реклама от Яндекса в Telegram выглядит как обычный пост с картинкой, видео или ссылкой на сайт рекламодателя. Нейросети подбирают рекламу с учетом контента и тематики канала.

Владелец канала настраивает дни и время выхода постов, а разработанный Яндексом бот публикует ее. Всего в день в Telegram-канале можно выпустить до 3 рекламных постов с помощью РСЯ, если между ними будет нерекламный контент.

Все посты проходят строгую модерацию, а данные о рекламе автоматически передаются в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

Как отметил руководитель службы разработки рекламных продуктов и инвентаря Яндекс Рекламы Антон Скорняков, компания значительно улучшила логику таргетинга по географии и добавила прогноз охвата по тематике.

«Это позволяет повышать привлекательность рекламного инструмента для бизнеса растить доход авторов каналов», - поделился он.

Партнерами РСЯ могут стать авторы Telegram-каналов, имеющие не менее 2 тыс. подписчиков.

Всего за год рекламу в Telegram с помощью Яндекс Директ протестировали почти 15 тыс. рекламодателей. Самыми кликабельными рекламными постами стали недвижимость, авто и образование.

В будущем Яндекс планирует распространить монетизацию Telegram-каналов и за рубежом.

Напомним, 11 июля каналы из Беларуси получили возможность зарабатывать на рекламе от РСЯ.

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