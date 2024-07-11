Литва оштрафовала компанию Payeer за обход санкций против России

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы оштрафовала на сумму в более €8,2 млн компанию Payeer, которая, как утверждается, проводила операции с криптовалютой в обход санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В заявлении говорится, что комиссия по реализации международных санкций (СРФП) установила, что Payeer владеет криптовалютной платформой Payeer.com, через которую компания позволяла своим клиентам, в основном из России, проводить транзакции в российских рублях.

Таким образом, зарегистрированная в Литве компания «нарушала международное санкционное законодательство в течение более полутора лет». За это она должна выплатить €8,23 млн. Еще €1,06 млн, согласно решению комиссии, компания обязана выплатить «за отмывание денег».

В конце июня стало известно, что Литва введет ограничения на поездки в Россию для ряда госслужащих.

Ранее сообщалось, что Литва потратит €17 млн на контрмобильность на границах с РФ и Белоруссией.