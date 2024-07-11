«РН-Ванкор» в летнюю навигацию доставит 1,5 млн тонн грузов на объекты «Восток Ойл»

В период летней навигации «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») планирует доставить на объекты «Восток Ойл» рекордный объем грузов — порядка 1,5 млн тонн материалов и оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что доставка грузов по реке Енисей и Северному морскому пути на производственные объекты, расположенные на севере Красноярского края, уже началась.

Для перевозки грузов из портов Мурманска, Архангельска, Красноярска, Лесосибирска и Дудинки, а также из портов рек Обь‑Иртышского бассейна привлекут 326 единиц флота.

Для приема грузов на Таймыре нефтяники планируют задействовать 14 причалов и 5 производственных баз — «Бухта Север», «Таналау», «Караул», «Точино», «Воронцово», порт Дудинки, а также терминалы «Чайка», «Диксон» и «Северная звезда» в Енисейском заливе Карского моря и базы Ванкорского и Сузунского месторождений, расположенные на реке Большая Хета.

Причалы уже подготовлены для выгрузки грузов -‑ специалисты провели работы по берегоукреплению и подготовили складские площади.

Разгрузка будет проводиться в круглосуточном режиме в связи с коротким периодом «высокой воды» на реке Большая Хета, пояснили в компании.

Для строительства объектов «Восток Ойл» и поддержания действующей инфраструктуры на месторождениях Ванкорского кластера доставят металлоконструкции, оборудование, кабельно-проводниковую и трубную продукцию, вагон-дома, цемент и другие материалы.

В этом сезоне продолжатся разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений, а также строительство объектов системы внешнего транспорта, в том числе нефтепровода «Ванкор-Пайяха-Бухта Север», объектов энергообеспечения, логистической инфраструктуры и тд.