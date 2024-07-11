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Российский рынок разработки видеоигр за год резко вырос

Доходы российских разработчиков видеоигр в 2023 году подскочили на 18%

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Depositphotos

Топ-50 российских разработчиков видеоигр по итогам 2023 года получили совокупную выручку в размере 45,4 млрд рублей. Это на 18% превышает показатель за предыдущий год, пишет РБК со ссылкой на данные Smart Ranking.

Для сравнения: в 2022 году доход отечественных геймдевов составил 38,55 млрд рублей.

Лидером по объему выручки в 2023-м стала Lesta Games, поддерживающая в России и Белоруссии «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Доходы этого разработчика за 12 месяцев взлетели на 60%, достигнув 19,1 млрд рублей.

Второе место занял издатель шутера Atomic Heart — Astrum Entertainment. Выручка за год выросла на 10% и составила 10 млрд рублей.

Тройку замыкает разработчик и дистрибьютор игр Innova (Lineage II, Blade & Soul, Ragnarok) с годовым доходом в размере 2,8 млрд рублей (+47%).

До этого сообщалось, что эксперимент по добровольной маркировке видеоигр в РФ стартует этой осенью.

Ранее был назван топ-3 популярных у россиян соцсетей.

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