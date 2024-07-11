Стало известно, в каких сферах сильнее всего выросли зарплатные предложения за квартал

Сферы IT и телекома стали лидерами по увеличению зарплатных предложений во втором квартале. Прирост составил 12,4%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

На втором месте оказалась сфера торговли. Зарплатные предложения для специалистов этой области за апрель — июнь выросли на 8,2%. Третье место делят финансовая и страховая отрасль с приростом в 7,7%.

Менее значительно выросли предложения по зарплате для специалистов из сфер производства и агропрома (+5,7%), маркетинга и рекламы (+5,3%), строительства и недвижимости (+5,0%).

Число вакансий на российском рынке труда за квартал выросло на 16,7%. Больше всего новых вакансий появилось в сфере красоты и здоровья (+92,6%). В топ-3 по количеству новых объявлений также вошли сферы культуры и образования (+84,1%), а также маркетинга и рекламы (+55,3%).

До этого сообщалось, что 50% россиян хотели бы вернуться на прошлую работу.

Ранее стало известно, сколько россиян сомневаются в своих решениях на работе.