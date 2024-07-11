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Названы самые популярные для аренды районы Москвы

«Яндекс Аренда»: Сосенское стало самым популярным районом Москвы для аренды

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Shutterstock

Поселение Сосенское в Новой Москве стало самым популярным районом столицы среди арендаторов. Об этом «Газете.Ru» рассказали специалисты «Яндекс Аренды».

Ежемесячно квартиры для долгосрочной аренды в Сосенском ищут порядка 16 тыс. человек. Съем жилья в этом районе обойдется в среднем в 52 тыс. рублей в месяц.

На втором месте рейтинга – Пресненский район (ЦАО). Этой локацией интересуется более 12 тыс. человек в месяц, а средняя ставка аренды здесь составляет 260 тыс. рублей. Высокая медианная цена в этом районе Москвы формируется за счет большого объема предложений в комплексах бизнес- и элит-класса, отмечают аналитики. Найти студию в типовом доме здесь можно от 44 тыс. рублей, «однушку» – от 65 тыс. рублей, «двушку» – от 50 тыс. рублей в месяц.

Третье место по популярности среди потенциальных московских арендаторов занял Даниловский район (ЮАО). В среднем в месяц здесь ищут жилье 10,5 тыс. человек, а средняя ставка составляет около 102 тыс. рублей.

До этого стало известно, что 66% россиян решили отложить покупку жилья из-за отмены льготной ипотеки.

Ранее россиянам рассказали, в каких городах подешевела аренда жилья.

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