Стало известно, почему россияне хотят вернуться на прошлую работу

Почти 50% россиян задумываются о возвращении на прошлую работу. Такую статистику «Газете.Ru» предоставила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

«Чаще всего такие мысли возникают у человека в процессе адаптации на новом месте. Особенно если у него не было какой-то кризисной ситуации на прошлой работе. Мотивация у всех абсолютно разная. В качестве одной из причин можно выделить знание своего функционала в рамках деятельности уже знакомой организации. Нет необходимости тратить время на адаптацию к новым условиям труда и знакомиться с задачами с нуля», — пояснила эксперт.

По ее словам, за последние пару лет наибольшее количество возвратов происходит в сфере IT-технологий, а также в финансовом секторе. Чукина уточнила, что именно в данных направлениях предоставляются очень хорошие условия для работы, на которые можно опереться, и не каждая компания может перекрыть их. Высоко число возвратов в маркетинге и некоммерческом секторе, добавила эксперт.

Она добавила, что при принятии решения вернуться к прежнему работодателю многие соискатели опираются на полученный на новом месте опыт. Реализовав свой потенциал и повысив профессионализм, они претендуют на более конкурентный уровень дохода по возвращении, подчеркнула Чукина.

Она призвала не забывать про реакцию коллег на возвращение бывших сотрудников: негативное обсуждение — вполне естественное явление. Чукина сказала, что в связи с этим повторная адаптация может пройти со сложностями, поэтому важно учитывать эмоциональный аспект карьерного перехода.

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