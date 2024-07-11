Россиянам рассказали, как продать квартиру в ипотеке

Пока человек не погасит ипотеку, квартира будет находиться в залоге у банка, и продать ее можно только с разрешения банка. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Выгодно продать квартиру, приобретенную в ипотеку, которая еще не погашена, означает, что банк разрешил вам это сделать, и что на такую квартиру есть покупатель. Как правило, банки разрешают продавать находящееся у них в залоге жилье только в исключительных случаях. Например, если вы взяли ипотеку под покупку недвижимости в одном городе, а вам в какой-то момент стало нужно надолго переехать в другой город, на что вы не рассчитывали, когда брали ипотеку», — отметил Лобода.

По его словам, в этом случае банк может разрешить продать квартиру, чтобы получить деньги для покупки нового жилья в другом городе. Экономист уточнил, что при таком сценарии скорее всего получится продать квартиру только с очень большой скидкой. Эксперт добавил, что по среднерыночной цене вы сможете продать жилье, если оно премиального класса. По словам Лободы, если большую часть стоимости квартиры человек оплачивал за счет собственных средств, можно договориться с банком, что после продажи квартиры часть вырученных денег пойдет на полное досрочное погашение ипотеки. В этом случае у покупателя можно даже попросить аванс, который вы направите на досрочное погашение ипотеки, остальную сумму вы никому уже не будете отдавать, заключил экономист. Он добавил, что второй вариант — когда покупатель жилья приобретет вашу квартиру вместе с ипотекой, то есть в ходе сделки покупателю будет переуступлен оставшийся долг по ипотеке.

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