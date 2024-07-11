Россиянам рассказали, как рассчитать свою пенсию

Страховая пенсия россиян складывается из суммы пенсионных баллов, умноженной на их стоимость на дату назначения выплат, плюс фиксированная доплата. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

По ее словам, стоимость пенсионного коэффициента в текущем году достигает 133,05 рубля, она ежегодно индексируется государством, поэтому в 2025 году это значение будет больше. Экономист уточнила, что фиксированная выплата также ежегодно повышается. В 2024 году сумма выплаты равняется 8134,88 рубля.

Следовательно, формула расчета страховой пенсии по старости в 2024 году выглядит так:

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА ВАШИХ ПЕНСИОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ × 133,05 рубля + 8134,88 рубля.

Мазур уточнила, что в 2024 году минимальный страховой стаж не может быть меньше 15 лет. В него входит трудовой стаж, то есть отработанные годы, а также социально значимые периоды (служба в армии, уход за несовершеннолетними/инвалидами/пожилыми родными, проживание с супругом-военнослужащим в месте, где невозможно было трудоустроиться).

Для минимального страхового стажа 15 лет минимальная сумма пенсионных баллов составляет 28,2, следовательно, страховая пенсия будет:

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = 28,2 × 133,05 рубля + 8134,88 рубля = 11 886,89 рубля.

По словам экономиста, полученный размер минимальной страховой пенсии меньше, чем федеральный прожиточный минимум, который в 2024 году для пенсионеров составляет 13290 рублей в месяц. Следовательно, пенсионер будет получать федеральную социальную доплату, уточнила эксперт. Она добавила, что если в регионе проживания пенсионера прожиточный минимум ниже федерального (зависит от уровня цен), доплата будет до федерального уровня, то есть:

13290 рублей – 11886,89 рубля = 1403,11 рубля.

Но если в регионе проживания пенсионера прожиточный минимум выше федерального, доплата будет до размера регионального прожиточного минимума пенсионера. Например, ежемесячный прожиточный минимум для пенсионера в Сахалинской области в 2024 году составляет 17841 рубль, следовательно, доплата составит:

17841 рубль – 11886,89 рубля = 5954,11 рубля.

Мазур подчеркнула, что страховая пенсия ежегодно растет, плюс меняется законодательство по ее начислению. В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Чтобы получить страховую пенсию, им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла. С 2028 года такое право получат женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет со стажем от 15 лет и 30 пенсионными баллами.

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