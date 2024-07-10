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В Белоруссии продлили временные ставки пошлин на товары из недружественных стран

Минск продлил временные ставки ввозных таможенных пошлин для недружественных стран

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил указом до 30 июня 2025 года действие временных ставок ввозных таможенных пошлин для товаров из недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с указом был расширен перечень товаров, на которые устанавливаются повышенные ставки ввозных таможенных пошлин.

До этого Белоруссия ратифицировала соглашение о свободной торговле Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Белорусская сторона надеется на возможность дать экспортерам нарастить поставки своей продукции на иранский рынок за счет обнуления пошлин. Ратификация соглашения произошла на фоне стабильного роста товарооборота между Белоруссией и Ираном: в 2022 году торговля между странами оценивалась в около $100 млн, а в 2023 году этот показатель вырос примерно на 40%.

Соглашение между ЕАЭС и Ираном было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года.

Также политолог Александр Асафов заявил, что Белоруссия является важным приобретением для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее Белоруссия обвинила ЕС в ударе по мировой продовольственной безопасности.

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