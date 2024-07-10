Суд снял санкции с российского бизнесмена

Суд Европейского союза по юстиции в Люксембурге снял санкции с бывшего главы компании «Еврохим» Владимира Рашевского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Санкции против Рашевского были введены после начала специальной военной операции на Украине.

«Совет не смог представить совокупность достаточно конкретных, точных и последовательных доказательств, способных продемонстрировать, что заявитель был ведущим бизнесменом, что он поддерживал российское правительство или что он нес ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают <...> независимости Украины», — сообщается в постановлении суда.

До этого министерство финансов США исключили из санкционных списков в отношении России двоих физических лиц — Алексея Панферова и Марину Цареву.

Причина снятия санкций с указанных лиц американским ведомством не раскрывается.

Ранее министерство финансов США расширило антироссийские санкции.